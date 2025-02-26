Готуємося до перемовин із США уже цієї п’ятниці - Зеленський

Українська та американські команди готуються до перемовин щодо угоди про корисні копалини вже цієї п’ятниці. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру