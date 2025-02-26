Трамп підтвердив візит Зеленського в США 28 лютого
Київ • УНН
Президент США анонсував зустріч з Володимиром Зеленським 28 лютого для підписання угоди про природні ресурси. Документ не передбачає боргових зобов'язань України перед США.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю, 28 лютого. Ціль візиту - підписання угоди про природні ресурси та відновлення зруйнованої України. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
У нас все дуже добре з росією - Україною. Президент Зеленський приїде в п'ятницю. Це вже підтверджено, і ми підпишемо угоду
За його словами, США "отримають гроші назад, і ми отримаємо багато грошей в майбутньому".
Трамп заявив, що його адміністрація задоволена цією угодою.
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За словами Зеленського, що кінцевий варіант угоди зі США щодо корисних копалин не робить із України боржників. У ній не вказується жодна сума, яку Україна мала б повернути США.
Після того, як Зеленський і Трамп домовляться про гарантії безпеки, представник уряду підпише попередню угоду про корисні копалини.
Раніше Трамп заявив, що "чув" про можливий візит Зеленського до Вашингтона, сказавши, що "не проти такого візиту".
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