Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля
Киев • УНН
Президент США анонсировал встречу с Владимиром Зеленским 28 февраля для подписания соглашения о природных ресурсах. Документ не предусматривает долговых обязательств Украины перед США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Белый дом в пятницу, 28 февраля. Цель визита - подписание соглашения о природных ресурсах и восстановление разрушенной Украины. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
У нас все очень хорошо с россией - Украиной. Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено, и мы подпишем соглашение
По его словам, США "получат деньги обратно, и мы получим много денег в будущем".
Трамп заявил, что его администрация довольна этим соглашением.
Напомним,
По словам Зеленского, что конечный вариант соглашения с США по полезным ископаемым не делает из Украины должников. В нем не указывается ни одна сумма, которую Украина должна была бы вернуть США.
После того, как Зеленский и Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых.
Ранее Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите Зеленского в Вашингтон, сказав, что "не против такого визита".
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