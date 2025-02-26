Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

ukenru
Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
17:49 • 10035 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
17:44 • 8197 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
16:41 • 33066 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 69493 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 89777 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
26 февраля, 11:28 • 129476 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 115154 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 115215 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 114191 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117659 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 128279 просмотра
Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: "локальный карантин" возможен в 19 областях

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти: "локальный карантин" возможен в 19 областях

26 февраля, 09:49 • 48679 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 134363 просмотра
Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

26 февраля, 10:55 • 87785 просмотра
Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

26 февраля, 10:59 • 53239 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 129479 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 134363 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 179106 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 231961 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 308801 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море спасли редкого горбатого кита из рыболовной сети

В Балтийском море спасли редкого горбатого кита из рыболовной сети

17:09 • 15410 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

15:18 • 32185 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 128279 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 118843 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 125461 просмотра
Актуальное
Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

Киев  •  УНН

 • 6499 просмотра

Read in English

Президент США анонсировал встречу с Владимиром Зеленским 28 февраля для подписания соглашения о природных ресурсах. Документ не предусматривает долговых обязательств Украины перед США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Белый дом в пятницу, 28 февраля. Цель визита - подписание соглашения о природных ресурсах и восстановление разрушенной Украины. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

У нас все очень хорошо с россией - Украиной. Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено, и мы подпишем соглашение

- сказал Трамп на заседании Кабинета министров, поблагодарив министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лутника.

По его словам, США "получат деньги обратно, и мы получим много денег в будущем".

Трамп заявил, что его администрация довольна этим соглашением.

Напомним,

По словам Зеленского, что конечный вариант соглашения с США по полезным ископаемым не делает из Украины должников. В нем не указывается ни одна сумма, которую Украина должна была бы вернуть США.

После того, как Зеленский и Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых.

Ранее Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите Зеленского в Вашингтон, сказав, что "не против такого визита".

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым26.02.25, 15:56 • 89664 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"26.02.25, 01:13 • 114190 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
belii-domБелый дом
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы