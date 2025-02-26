Готовимся к переговорам с США уже в эту пятницу - Зеленский

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Киев  •  УНН

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Украинская и американская стороны готовятся к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины и будет связан с гарантиями безопасности.

Украинская и американские команды готовятся к переговорам по соглашению о полезных ископаемых уже в эту пятницу. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру

 - сказал Зеленский.

Напомним

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Павел Башинский

Павел Башинский

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