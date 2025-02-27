Українські мінерали проти обмежень Китаю: що задумав Трамп
Київ • УНН
США планують укласти угоду з Україною щодо видобутку рідкоземельних металів для зменшення залежності від Китаю. Україна має значні запаси літію, графіту та неодиму, що становлять до 20% світових ресурсів.
Укладання угоди між США та Україною щодо видобутку рідкоземельних металів, допоможе зменшити залежність від Китаю. Аналітики вважають, що це послабить вплив китайських експортних обмежень. Про це пише видання South China Morning Post, передає УНН.
Деталі
Якщо президент США Дональд Трамп укладе угоду з Україною щодо видобутку корисних копалин або зміцнить відносини з росією, це може збільшити постачання важливих ресурсів для американських виробників, зазначають експерти.
Такий крок послабить вплив експортних обмежень Китаю, хоча й не зможе повністю їх компенсувати. Пекін має майже монопольний контроль над рідкоземельними металами, які необхідні для виробництва високотехнологічної продукції, і використовує це як важіль у тривалій торгівельній війні з США.
"Трамп може потребувати України", – зазначила Алісія Гарсія-Ереро, головний економіст Азійсько-Тихоокеанського регіону французького інвестиційного банку Natixis у Гонконгу.
Видання зазначає, що цього місяця представники США та росії домовилися про початок переговорів щодо завершення війни в Україні, а також активно працюють над організацією зустрічі Трампа з президентом Путіним. Ці кроки можуть спричинити суттєві зміни в зовнішній політиці Сполучених Штатів.
Запаси України становлять близько 500 000 тонн літію - речовини, необхідної для виробництва батарей, а її графітові запаси становлять 20% світових ресурсів. Країна також має значні запаси неодиму, що використовується для вітряних турбін, і ряду металів, що використовуються в телевізорах, освітленні та лазерах
Окрім того, країна має великі поклади неодиму, що використовується для виробництва вітрових турбін, а також інші метали, що застосовуються в телевізорах, освітленні та лазерах.
Нагадаємо
Українська та американські команди готуються до перемовин щодо угоди про корисні копалини вже завтра, 28 лютого.
Стала значно кращою і прийнятною для підписання Україною: МЗС щодо угоди про надра зі США27.02.25, 15:47 • 18338 переглядiв