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Украинские компании планируют увеличить добычу газа - СМИ

Киев  •  УНН

 • 6542 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. На сайте Госгеонедра Украины были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что украинские нефтегазодобытчики планируют активизировать свою деятельность и ведут активную работу в направлении получения разрешительных документов на добычу. Об этом сообщает LB.ua, передает УНН.

Исходя из данных Госгеонедр, ряд компаний получают новые и расширяют старые лицензии на разработку углеводородных месторождений.

East Europe Petroleum расширяет 5 принадлежащих ей лицензионных площадей: Дружининскую, Боярско-Чапаевскую, Клюшниковскую, Майоровскую и Южно-Свистунковскую и отказывается от добычи сланцевого газа в пользу природного на Ново-Диканской, Флеровско-Ювилейной, Вильшанской, Гулаковской и Бутовско-Миргородской площадях.

33% EEP принадлежат государству в лице НАК Надра Украины, а остальная часть кипрской компании Hartlog Limited которую связывают с харьковским бизнесменом Павлом Фуксом.

Также была опубликована заявка ТВИНС ГРУП на получение лицензии по Дубровской площади. В прошлом на эту площадь претендовала компания Ангро Инвест, которую в СМИ часто связывают с Геннадием Буткевичем, собственником группы АТБ.

Специальные разрешения на разработку Звязивской и Филенково-Черняховской площадей могут получить компании ЭЛИОН ИНВЕСТ и ПРАЙС КОМПАНИ. Ранее по ним уже были подписаны приказы о выдаче спецразрешений на Голден Деррик (East Europe Petroleum). И хотя лицензии так и не были получены, вполне вероятно, что площади входят в орбиту интересов Павла Фукса.

На Бобрицкую площадь претендует компания СЕНС-Д, согласно единому реестру, учредителем которой указан Андрей Гавриш из Днепропетровской области. Также Андрей Гавриш в свое время управлял ТД "АМ Трейд".

Вест-газ-плюс подал заявку на Приречную площадь. По данным единого реестра, собственником компании является Александр Ильин.

Напомним, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась, на 4,2% по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

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