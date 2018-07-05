Украинские компании планируют увеличить добычу газа - СМИ

Виходячи з даних Держгеонадр, ряд компаній отримують нові і розширюють старі ліцензії на розробку вуглеводневих родовищ.

East Europe Petroleum розширює 5 належать їй ліцензійних площ: Деражнянський , Боярско-Чапаевскую , КЛЮШНИКІВСЬКЕ , МАЙОРІВСЬКИЙ і Південно-Свістунковскую і відмовляється від видобутку сланцевого газу на користь природного на Ново-Диканської, Флеровський-ЮВІЛЕЙНИЙ, Вільшанської, Гулаковской і Бутовського-Миргородської площах.

33% EEP належать державі в особі НАК Надра України, а інша частина кіпрської компанії Hartlog Limited яку пов'язують з харківським бізнесменом Павлом Фуксом.

Також була опублікована заявка ТВІНС ГРУП на отримання ліцензії по Дубровської площі. У минулому на цю площу претендувала компанія Ангро Інвест, яку в ЗМІ часто пов'язують з Геннадієм Буткевичем , власником групи АТБ.

Спеціальні дозволи на розробку Звязівской і Филенкове-Черняхівської площ можуть отримати компанії ЕЛІОН ІНВЕСТ і ПРАЙС КОМПАНІ . Раніше по ним вже були підписані накази про видачу спецдозволів на Голден Деррік (East Europe Petroleum). І хоча ліцензії так і не були отримані, цілком ймовірно, що площі входять в орбіту інтересів Павла Фукса.

На Бобрицька площа претендує компанія СЕНС-Д , згідно єдиного реєстру, засновником якої зазначений Андрій Гавриш з Дніпропетровської області. Також Андрій Гавриш свого часу керував ТД "АМ Трейд".

Вест-газ-плюс подав заявку на Прирічну площа. За даними єдиного реєстру, власником компанії є Олександр Ільїн .

Нагадаємо, видобуток природного газу в Україні в 2017 році збільшилася, на 4,2% в порівнянні з 2016 роком - до 20 млрд 825,3 млн куб. м.