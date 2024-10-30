Украинские книгоиздатели массово присоединяются к «Национальному кэшбэку»: кто уже в программе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

13:05 • 2579 просмотра

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12,5 тысяч украинских книг уже включены в программу «Национальный кэшбек», позволяющую получить 10% компенсации от стоимости. К инициативе присоединились более 20 ведущих издательств страны.

К программе «Национальный кэшбек», которая позволяет получить украинцам компенсацию за покупку отечественных товаров, присоединилось уже около двух десятков книгоиздательств. Об этом заявили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.

Детали

Министр экономики Украины Юлии Свириденко заявили, что в программу «Национальный кэшбек» уже включено 12,5 тысяч украинских книг, в то же время книжные магазины продолжают активно присоединяться к инициативе.

В частности, ряд книгоизданий присоединились к программе «Национальный кэшбек»: Издательство «Ранок», Yakaboo, Востоковедческое издательство Safran Book, Книголав, Издательская группа «Основа», Издательская группа KM-Букс, Издательство РМ, Издательство Фолио, Моя книжная полка, Издательство АССА, «Издательство Анетты Антоненко», Издательство „Нора-Друк“, Издательство Богдан, Издательство „Монолит-Bizz“, Ирбис Комиксы - Irbis Comics, Издательство „Жорж“, Издательство „Астролябия“, Издательство „Ранок“: учебная литература Издательство НАИРИ, КСД - пространство книг, которые захватывают

- резюмировали в Минэкономики. 

В рамках этой программы украинцы, которые будут покупать книгу этих издательств могут получить 10% кэшбэка. 

Также зимой украинцы получат тысячу гривен социальной поддержки, которую в частности можно потратить на покупку книг и получить до 10% компенсации от стоимости.

Напомним,

В приложении «Дія» добавлен сканер штрихкодов для проверки товаров на участие в программе «Национальный кэшбек».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоЭкономика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
ukrainaУкраина