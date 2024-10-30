Українські книговидавці масово приєднуються до "Національного кешбеку": хто вже в програмі
Київ • УНН
12,5 тисяч українських книг вже включено до програми "Національний кешбек", що дозволяє отримати 10% компенсації від вартості. До ініціативи приєдналися понад 20 провідних видавництв країни.
До програми "Національний кешбек", яка дозволяє отримати українцям компенсацію за покупку вітчизняних товарів, приєдналось вже близько двох десятків книговидавництв. Про це заявили в Міністерстві економіки України, передає УНН.
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Міністерка економіки України Юлії Свириденко заявили, що до програми "Національний кешбек" уже включено 12,5 тисяч українських книг, водночас книгарні продовжують активно приєднуватися до ініціативи.
Зокрема, низка книговидань доєднались до програми "Національний кешбек": Видавництво "Ранок", Yakaboo, Сходознавче видавництво Safran Book, Книголав, Видавнича група "Основа", Видавнича група KM-Букс, Видавництво РМ, Видавництво Фоліо, Моя книжкова полиця, Видавництво АССА, "Видавництво Анетти Антоненко", Видавництво "Нора-Друк", Видавництво Богдан, Видавництво "Моноліт-Bizz", Ірбіс Комікси - Irbis Comics, Видавництво "Жорж", Видавництво "Астролябія", Видавництво "Ранок": навчальна література Видавництво НАІРІ, КСД - простір книжок, що захоплюють
В рамках цієї програми українці, які купуватимуть книгу цих видавництв можуть отримати 10% кешбеку.
Також взимку українці отримають тисячу гривень соціальної підтримки, яку зокрема можна витратити на купівлю книжок та отримати до 10% компенсації від вартості.
Нагадаємо
У застосунку "Дія" додано сканер штрихкодів для перевірки товарів на участь у програмі "Національний кешбек".