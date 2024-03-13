Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Украинские хакеры остановили работу московского метрополитена - Минцифры
Украинское кибервойско атаковало российские правительственные порталы и системы оплаты проезда, такие как "Тройка", нарушив транспортное сообщение в Москве и других регионах.
Министерства согласовали противопожарные мероприятия в течение года: обещают активизировать разъяснительную работу с населением
Правительство согласовало меры по предотвращению лесных пожаров, защиты торфяников и сельскохозяйственных угодий до 2024 года, а также усиление информационно-разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.
Ветеран, студент и кондитер: стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє"
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" начал новый грантовый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє" с бюджетом 10 млн грн, целью которого является поддержка до 80 предпринимателей в 13 регионах Украины, с фокусом на ветеранов, военнослужащих и членов их семей.
"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с корейской компанией для обеспечения ВСУ транспортом
Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины подписало меморандум о сотрудничестве с корейской компанией KG Mobility Corp (SsangYong) по закупке транспортных средств, в частности пикапов, для Вооруженных Сил Украины.
В россии умер очередной топ-менеджер: в 53 года скончался вице-президент лукойла
Еще один вице-президент "лукойла" виталий робертус скоропостижно скончался в возрасте 53 лет. Он пополнил череду загадочных смертей топ-менеджеров российских энергетических компаний с начала войны в Украине.
В Беларуси объявили неделю резервистов: количество военных сборов увеличилось
Беларусь объявила неделю сборов резервистов, причем более 200 резервистов уже направлены в такие воинские части, как механизированные бригады и полки связи, что свидетельствует об усилении военной активности.
Удар рф по Волчанску: предварительно, один человек пострадал
Один человек получил ранения в результате вражеского авиаудара, который разрушил жилые дома и магазин в Волчанске.
Во время отопительного сезона в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - Минэнерго
Украинская промышленность увеличила потребление электроэнергии во время отопительного сезона на 23% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об успешной ремонтной кампании и стабильном энергоснабжении.
Полицейские на Львовщине разоблачили схему сбыта наркотиков в исправительной колонии и изъяли каннабиса на 10 млн грн
Во Львовской области полиция разоблачила схему незаконного оборота наркотиков, действовавшую из исправительной колонии, изъяв каннабис на 10 миллионов гривен и задержав всех членов преступной группировки.
Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений: эксперт о причинах разрушения тоннеля "синей ветки" метро
Коррозия металлических элементов и образование минеральных отложений свидетельствуют о долговременных процессах, которые привели к разрушению тоннеля синей ветки Киевского метрополитена. Своевременное выявление негативных процессов и принятие соответствующих мер помогли бы избежать аварийной ситуации.