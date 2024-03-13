Украинские хакеры остановили работу московского метрополитена - Минцифры

Украинское кибервойско атаковало ряд правительственных и местных порталов, среди них - система оплаты проезда "тройка". Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве заявила, что "тройка" одна из крупнейших систем оплаты билетов в россии, которая обслуживает 38 регионов.

Поэтому из-за "сбоя" владельцы транспортных карт в Москве и Казани не могли оплатить билеты, пополнить карту проезда и рассчитаться за парковку.

Украинские хакеры "взломали" компанию IPL Consulting, которая работала на российскую оборонную промышленность

Напомним

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru, заблокировав доступ к электронным почтовым ящикам части пользователей.