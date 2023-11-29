Украинские хакеры "BLACKJACK" в сотрудничестве с СБУ взломали серверы Минтруда рф

Украинские хакеры из группировки "BLACKJACK" взломали сайт министерства труда и социальной защиты россии. Эту операцию они провели совместно с киберспециалистами СБУ. О результатах спецоперации стало известно корреспондентам УНН.

Детали

По данным наших источников благодаря этой кибератаке, украинские хакеры получили доступ к большому количеству документов россиян. В частности, они слили украинским спецназовцам статистику по проведению т.н. "сво", личные данные военнослужащих, материалы докладов президента рф, справки по количеству протезирования.

Наши источники отмечают, что отдельный массив полученной информации касается временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего "руководства".

После скачивания необходимой информации, хакеры "снесли" с серверов министерства более 100 терабайт данных.