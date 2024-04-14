Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  171501 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  168381 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  170018 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  178253 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127655 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137897 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162363 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139986 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134588 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117977 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024

Украинские бадминтонисты завоевали три бронзовые медали в парных соревнованиях U19 на турнире Croatia VALAMAR Junior Open 2024 в хорватском Дубровнике.

спорт •   •  4958 просмотра
Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024

На Сумщине враг обстрелял семь общин за день - один человек погиб

В воскресенье, 14 апреля, российские военные обстреляли семь населенных пунктов Сумской области, в результате чего один человек погиб в Краснопольской общине.

Общество •   •  8165 просмотра
На Сумщине враг обстрелял семь общин за день - один человек погиб

Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений

Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.

Общество •   •  9378 просмотра
Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений

Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"

Президент Израиля Исаак Герцог назвал атаку Ирана с использованием сотен беспилотников и ракет "объявлением войны" и заявил, что Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.

Война •   •  12876 просмотра
Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"

На Харьковщине массированные вражеские обстрелы вызвали два лесных пожара

Два лесных пожара вспыхнули на Харьковщине из-за массированных обстрелов Россией прифронтовых населенных пунктов в Купянском районе.

Общество •   •  11486 просмотра
На Харьковщине массированные вражеские обстрелы вызвали два лесных пожара

Лидеры G7 осудили атаку Ирана по Израилю, и предупредили о риске эскалации

Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в направлении Израиля, который перехватил около 99% из них, в ответ на вероятный израильский удар по консульству Ирана в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции, что заставило лидеров G7 осудить действия Ирана и предупредить о риске неконтролируемой региональной эскалации.

Война •   •  12655 просмотра
Лидеры G7 осудили атаку Ирана по Израилю, и предупредили о риске эскалации

"Нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно" - Зеленский

Президент Зеленский отметил важность эффективной противовоздушной обороны от российских ракетных и беспилотных атак с помощью союзников, приведя успешное отражение Израилем массированной атаки Ирана как пример того, что возможно благодаря единству и современным системам обороны.

Война •   •  14779 просмотра
"Нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно" - Зеленский

Атака на Днепр: количество пострадавших увеличилось до 12 человек

12 человек получили ранения в результате падения обломков после того, как украинские ПВО сбили российскую ракету над Днепром.

Война •   •  14865 просмотра
Атака на Днепр: количество пострадавших увеличилось до 12 человек

Израиль хочет сформировать стратегический альянс против Ирана - Минбороны Израиля

Израиль рассчитывает сформировать стратегический альянс с США и союзниками против ядерной угрозы со стороны Ирана после успешной защиты от массированной иранской ракетной и беспилотной атаки.

Война •   •  16638 просмотра
Израиль хочет сформировать стратегический альянс против Ирана - Минбороны Израиля

На Бахмутском направлении минометное подразделение пограничников удачно отработало по позиции россиян

Минометное подразделение украинских пограничников из состава бригады "Возмездие", обнаружив перемещение врага, точно прицелилось и уничтожило его позиции на Бахмутском направлении.

Война •   •  16819 просмотра
На Бахмутском направлении минометное подразделение пограничников удачно отработало по позиции россиян