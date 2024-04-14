Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024

Три бронзовые награды завоевали украинские бадминтонисты на турнире "Croatia VALAMAR Junior Open 2024" в Хорватии. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках международных соревнований, состоявшихся в хорватском городе Дубровник, в парном разряде U19 на пьедестал почета поднялись:

Мария Корягина и Ярослава Ванцаровская (среди женщин)

Раия Альмалалха и Анастасия Алимова (среди женщин)

Данил Седов и Владислав Степанченко (среди мужчин)

В НОК поздравили спортсменов и всех причастных к успеху.

Украинские бадминтонисты стали победителями международных турниров на Мальте и в Казахстане