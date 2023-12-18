Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в россии, поэтому для получения какой-либо информации им нужно искать защитника в рф и договариваться с ним о получении данных. Однако в суде им нужно будет доказывать, что полученная информация правдива и точна. Об этом заявил руководитель юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев в эксклюзивном комментарии УНН.

Межгосударственного обмена (информацией - ред.) нет. Адвокат может - он должен обращаться напрямую туда. Но с точки зрения рф наш адвокат - это обычный человек, он не имеет особого статуса - сказал Ильяшев.

По его словам, украинские адвокаты могут попытаться обратиться к россии через третьи страны, но сначала нужно еще найти российского адвоката, который может обращаться с соответствующими запросами.

Ильяшев отметил, что такое доказательство может быть надежным, если будет изучено судом как был сделан запрос, в каком виде получен ответ, как он был переведен.

Это может объяснять тот факт, что в ходе рассмотрения дела о побеге из-под стражи обвиняемого в серии заказных убийств, госизмене и других преступлениях экс-депутата-агента фсб рф Александра Шепелева суды первой и апелляционной инстанций критически отнеслись и не приняли во внимание предоставленные его защитой ксерокопии документов о том, что Шепелев находился в СИЗО рф.

Адвокаты хотели, чтобы суды учли этот срок в срок отбывания наказания экс-депутата, однако в суде не смогли объяснить источник происхождения документов и отсутствие оригиналов. Однако это не помешало коллегии Верховного суда в нарушение норм УПК Украины принять от адвокатов Шепелева копии документов из рф неизвестного происхождения, определить достоверность которых в условиях российско-украинской войны невозможно.

Судьи Верховного суда нарушили законодательство, потому что вообще не имели права исследовать доказательства. Более того, даже если представить, что защите каким-то чудом все же удалось бы легализовать документы из россии в Украине, суды все равно бы не имели права засчитывать срок пребывания Шепелева в СИЗО рф.

Его задержали по запросу Украины, и украинские правоохранители требовали его экстрадиции. Однако россия отказалась выдать агента фсб Украине аргументируя тем, то выдача Шепелева может угрожать их национальной безопасности. С этого момента никаких официальных данных по Шепелеву у украинской стороны не было.

Украинское законодательство предусматривает, что срок пребывания под стражей в другой стране может быть зачислен в отбытое наказание только в случае экстрадиции лица в Украину. Как стало известно из ответа Офиса генпрокурора Украины на запрос УНН, сторона обвинения при рассмотрении кассационной жалобы на приговор Шепелеву возражала против зачисления в общий срок отбывания наказания ему по приговору периода пребывания под стражей на территории РФ.

Прокурор Виктория Оршавская не отрицала того факта, что экс-депутат в 2015 году действительно задерживался на территории россии и содержался под экстрадиционным арестом в связи с рассмотрением соответствующего запроса компетентных органов Украины. Однако российские спецслужбы отказались выдать Шепелева Украине ссылаясь на его ценность и угрозу российской национальной безопасности. Поэтому, по мнению прокурора, время содержания Шепелева под стражей на территории рф не может быть зачислено в общий срок отбывания наказания в связи с отказом в выдаче его в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

"Предоставленные в кассационной инстанции стороной защиты документы (копии якобы процессуальных решений по делу в российской федерации), прокурором ставились под сомнение, как документы неизвестного происхождения, которые являются недопустимыми", - говорится в ответе на запрос.

Напомним,

Коллегия Верховного суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за на их взгляд недостаточного количества доказательств. Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, зачислив ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины.

Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.

Коллегия Верховного суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года. Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного суда в ВСП. По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф Елена Ковбий.

Напомним,

Ранее выяснилось, что Шепелев был ценным для россии, ведь был агентом российских спецслужб. Об этом свидетельствуют документы, написанные им собственноручно. В частности пояснительная записка директору фсб.

Также подтверждением является его активная позиция по оправданию российской агрессии и аннексии Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб.