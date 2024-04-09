Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская завоевала три бронзовые медали Кубка мира в городе Пхукет (Таиланд). Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

В весовой категории до 87 кг наша действующая вице-чемпионка Европы подняла 105 кг в рывке, 129 кг - в толчке и 234 кг, в сумме двоеборья и завоевала три бронзовые награды, - говорится в сообщении.

Детали

Еще три бронзовые медали принесла Украине Светлана Самуляк в весовой категории до 64 кг.

Отмечается, что Кубок мира в Таиланде является лицензионными соревнованиями к Олимпийским играм-2024.

Напомним

Украинская скалолазка Рафаэлла Казбекова завоевала золотую медаль на Кубке Европы по боулдерингу 2024 в возрастной группе U16 в итальянском Курно, став единственной участницей, которая преодолела все четыре валуна.