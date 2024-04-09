Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде

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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора достаточно активно ходят слухи, но, по информации источников, окончательное решение еще не принято. Однако некоторые потенциальные кандидаты уже делят его кресло.
Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС
россия устроила очередную провокацию, нанеся удар с беспилотника по оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить Украину.
В Молдове просят Конституционный суд разрешить референдум по вступлению страны в ЕС
Правящая партия Молдовы PAS обратилась в Конституционный суд, чтобы получить разрешение на проведение конституционного референдума по вступлению страны в Европейский Союз.
Оккупанты готовят себе будущих пособников среди украинских сирот - Центр нацсопротивления
российские захватчики готовят будущих помощников среди украинских детей-сирот на оккупированных территориях, агитируя их в будущем поступать в органы мвс рф или оккупационных администраций.
Зеленский: есть и наши решения для усиления ПВО в Харькове
Во время визита в Харьков президент сообщил, что Украина имеет решение для усиления противовоздушной обороны в городе и регионе, подчеркнув необходимость глобальной поддержки для победы над российским террором через усиление возможностей противовоздушной обороны.
Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог задушить свою жену - судмедэксперт
Экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев мог душить свою жену, согласно показаниям судебно-медицинской экспертизы по делу о его убийстве.
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Руководитель территориального сервисного центра МВД в Черниговской области был арестован за организацию коррупционной схемы получения взяток от подчиненных за выдачу водительских удостоверений, но освобожден под залог в размере 1 млн грн, который сразу же внесли.
С начала войны в небе над Украиной было уничтожено более девяти тысяч вражеских беспилотников
С начала полномасштабного вторжения россии украинские военные сбили более 9000 российских беспилотников, включая иранские беспилотники Shaheed-136, собранные в россии из комплектующих из США, Канады и Японии.