Теннисистка из Украины Ангелина Калинина сошла с Олимпийских игр-2024, причиной она назвала боль в горле. Об этом спортсменка рассказала для пресс-службы НОК, пишет УНН.

К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Всё это время шёл дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, - это была большая мечта и честь для меня. Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам! - сказала Калинина.

Также вчера отказалась от участия Юлия Путинцева, тоже украинская теннисистка.

Напомним

Влада Харькова и Елена Кривицкая победили спортсменок из Канады и Японии на Олимпийских играх-2024. Впервые в истории личного фехтования на шпагах Украина была представлена в 1/4 финала двумя спортсменками.