За первую неделю 2024 года "Армия дронов" поразила 19 танков, 40 ББМ и 29 пушек – Федоров
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации вместе с Генеральным штабом укомплектовали уже 43 ударные роты БпЛА.
За первую неделю 2024 года (с 1 по 8 января) ударные роты проекта "Армия дронов" уничтожили 228 оккупантов и 182 опорных пункта, сообщил Вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Министерство цифровой трансформации вместе с Генеральным штабом укомплектовали уже 43 ударные роты БпЛА. Роты укомплектованы новыми внедорожниками Peugeot Landtrek. 53 таких внедорожника для ударных рот БпЛА "Армии дронов" приобрела компания Favbet.
"За прошлую неделю ударные роты БпЛА поразили 182 опорных пункта. Это укрепленные позиции, где сосредоточено много огневой техники. Именно из них россияне обстреливают позиции Сил обороны. Кроме этого, наши операторы БпЛА поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 пушек и 33 российских грузовика", – сообщил министр.
По его словам, дроны стали настоящими геймчейнджерами в этой войне. Они уничтожают врага, меняют ситуацию на поле боя и сохраняют жизни нашим военным.
Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили 260 автомобилей. Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Кроме того, Favbet Foundation предоставил Силам обороны сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.
Общая помощь ВСУ при содействии фонда Favbet Foundation составила 210 млн грн.
За первую неделю 2024 года "Армия дронов" поразила 19 танков, 40 ББМ и 29 пушек – Федоров
Министерство цифровой трансформации вместе с Генеральным штабом укомплектовали уже 43 ударные роты БпЛА.
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