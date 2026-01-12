$43.080.09
Эксклюзив
08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
публикации
Эксклюзивы
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания
Украинец Шепюк с рекордом взял золото в гигантском слаломе на турнире в Италии

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Дмитрий Шепюк выиграл гигантский слалом на соревнованиях в Кортина-д'Ампеццо, установив национальный рекорд. Он стал первым юниором в истории Украины, выполнившим норматив мастера спорта международного класса.

Украинец Шепюк с рекордом взял золото в гигантском слаломе на турнире в Италии
instagram.com/dimashepiuk

Украинец Дмитрий Шепюк завоевал золото в гигантском слаломе на турнире в Италии, установив национальный рекорд, сообщили в Минмолодежьспорта, пишет УНН.

Историческая победа украинского горнолыжника на турнире в Италии. Дмитрий Шепюк завоевал золото в гигантском слаломе на соревнованиях категории NJR в Кортина-д’Ампеццо

- сообщили в министерстве.

С результатом 35.10 FIS Points Дмитрий, как указано, установил национальный рекорд.

Он также стал первым юниором в истории Украины, выполнившим норматив мастера спорта международного класса.

Юлия Шрамко

Спорт
Золото
Италия
Украина