Украинец Шепюк с рекордом взял золото в гигантском слаломе на турнире в Италии

instagram.com/dimashepiuk

Украинец Дмитрий Шепюк завоевал золото в гигантском слаломе на турнире в Италии, установив национальный рекорд, сообщили в Минмолодежьспорта, пишет УНН.

Историческая победа украинского горнолыжника на турнире в Италии. Дмитрий Шепюк завоевал золото в гигантском слаломе на соревнованиях категории NJR в Кортина-д’Ампеццо - сообщили в министерстве.

С результатом 35.10 FIS Points Дмитрий, как указано, установил национальный рекорд.

Он также стал первым юниором в истории Украины, выполнившим норматив мастера спорта международного класса.

Украинский саночник Андрей Мандзий завоевал золото Кубка наций в Винтерберге