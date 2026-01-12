Украинец Шепюк с рекордом взял золото в гигантском слаломе на турнире в Италии
Киев • УНН
Дмитрий Шепюк выиграл гигантский слалом на соревнованиях в Кортина-д'Ампеццо, установив национальный рекорд. Он стал первым юниором в истории Украины, выполнившим норматив мастера спорта международного класса.
Украинец Дмитрий Шепюк завоевал золото в гигантском слаломе на турнире в Италии, установив национальный рекорд, сообщили в Минмолодежьспорта, пишет УНН.
Историческая победа украинского горнолыжника на турнире в Италии. Дмитрий Шепюк завоевал золото в гигантском слаломе на соревнованиях категории NJR в Кортина-д’Ампеццо
С результатом 35.10 FIS Points Дмитрий, как указано, установил национальный рекорд.
Он также стал первым юниором в истории Украины, выполнившим норматив мастера спорта международного класса.
