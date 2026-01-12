Українець Шеп'юк з рекордом взяв золото у гігантському слаломі на турнірі в Італії

instagram.com/dimashepiuk

Українець Дмитро Шеп'юк виборов золото у гігантському слаломі на турнірі в Італії, встановивши національний рекорд, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.

Історична перемога українського гірськолижника на турнірі в Італії. Дмитро Шеп'юк здобув золото у гігантському слаломі на змаганнях категорії NJR у Кортіна-д’Ампеццо - повідомили у міністерстві.

З результатом 35.10 FIS Points Дмитро, як вказано, встановив національний рекорд.

Він також став першим юніором в історії України, який виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.

