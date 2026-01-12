Українець Шеп'юк з рекордом взяв золото у гігантському слаломі на турнірі в Італії
Київ • УНН
Дмитро Шеп'юк виграв гігантський слалом на змаганнях у Кортіна-д’Ампеццо, встановивши національний рекорд. Він став першим юніором в історії України, що виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.
Українець Дмитро Шеп'юк виборов золото у гігантському слаломі на турнірі в Італії, встановивши національний рекорд, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.
Історична перемога українського гірськолижника на турнірі в Італії. Дмитро Шеп'юк здобув золото у гігантському слаломі на змаганнях категорії NJR у Кортіна-д’Ампеццо
З результатом 35.10 FIS Points Дмитро, як вказано, встановив національний рекорд.
Він також став першим юніором в історії України, який виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.
Український санкар Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй у Вінтерберзі09.01.26, 16:55 • 2596 переглядiв