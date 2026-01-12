$43.080.09
Ексклюзив
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Українець Шеп'юк з рекордом взяв золото у гігантському слаломі на турнірі в Італії

Київ • УНН

Дмитро Шеп'юк виграв гігантський слалом на змаганнях у Кортіна-д’Ампеццо, встановивши національний рекорд. Він став першим юніором в історії України, що виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.

Українець Шеп'юк з рекордом взяв золото у гігантському слаломі на турнірі в Італії
instagram.com/dimashepiuk

Українець Дмитро Шеп'юк виборов золото у гігантському слаломі на турнірі в Італії, встановивши національний рекорд, повідомили у Мінмолодьспорту, пише УНН.

Історична перемога українського гірськолижника на турнірі в Італії. Дмитро Шеп'юк здобув золото у гігантському слаломі на змаганнях категорії NJR у Кортіна-д’Ампеццо

- повідомили у міністерстві.

З результатом 35.10 FIS Points Дмитро, як вказано, встановив національний рекорд.

Він також став першим юніором в історії України, який виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.

Український санкар Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй у Вінтерберзі

Юлія Шрамко

Спорт
Золото
Італія
Україна