Украине ежемесячно нужно до 100 тыс дронов - советник руководителя ОП
Киев • УНН
Михаил Подоляк утверждает, что Украине нужны беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия, самолеты, средства радиоэлектронной борьбы и разминирования, чтобы давать отпор российским силам.
Для компенсации количества российских оккупантов и их техники, Украина нуждается в большом количестве дронов, дальнобойных ракет, авиации и средств РЭБ и разминирования. Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью online.ua, сообщает УНН.
Подоляк отмечает, что Украина не может дать такое количество мобилизованных или старой техники, как РФ. Поэтому, для компенсации асимметричности, должна использовать на фронте технологические решения.
"Вы слышали, президент сказал об этом, это огромное количество дроновых производств. Он говорит о миллионе в будущем году, но может быть больше", - отметил советник.
По словам Подоляка, Силам обороны надо минимально использовать ежемесячно на линии фронта от 30 тыс дронов, лучше 50, а оптимально - 100 тыс. Это количество позволит компенсировать определенный дефицит артиллерии или артиллерийских боеприпасов тяжелого калибра.
Кроме дронов, Украина нуждается в системах радиоэлектронной борьбы различных модификаций, потому что это позволяет уравновесить тот инструмент, который есть у россиян.
"Нам нужно гораздо больше ракет дальностью 150, 200, 300 км. Почему? Потому что ты должен уничтожать российский ресурс далеко от линии фронта для того, чтобы существенно уменьшить количество непосредственных боестолкновений стрелкового типа", - пояснил Подоляк.
Четвертая составляющая - это авиация, поскольку проводить эффективные наступательные операции при тотальном доминировании врага в воздухе невозможно.
Пятая составляющая - любые средства для разминирования. По словам советника руководителя ОПУ, все это сегодня можно решить и партнеры Украины это понимают.
Украине ежемесячно нужно до 100 тыс дронов - советник руководителя ОП
Михаил Подоляк утверждает, что Украине нужны беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия, самолеты, средства радиоэлектронной борьбы и разминирования, чтобы давать отпор российским силам.
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