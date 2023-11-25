Украине в рамках программы "Зерно из Украины" удалось аккумулировать более 100 млн долларов - Зеленский
Киев • УНН
Украина привлекла 180 миллионов долларов благодаря программе "Зерно из Украины", 170 000 тонн зерна было поставлено в африканские страны, о чем сообщил президент Зеленский.
Президент Владимир Зеленский во время прессконференци по итогам Международного саммита Grain from Ukraine рассказал о достижениях Украины, в рамках программы удалось аккумулировать 180 млн долларов, пишет УНН.
В этом году мы продолжаем работу программы "Зерно из Украины". Уже аккумулировали более 180 млн долларов США. К инициативе присоединились около тридцати участников,
Детали
Президент отметил, что в рамках инициативы в Сомали, Йемен, Кению, Эфиопию было доставлено 170 тыс. тонн украинского зерна.
Наша позиция принципиальная. Мы считаем, что никто в мире не имеет права блокировать свободное мореплавание, превращать в оружие дефицит продовольствия, использовать голод как оружие,
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский планирует расширить гуманитарную программу "Зерно из Украины", заручившись поддержкой международных послов доброй воли.
Украине в рамках программы "Зерно из Украины" удалось аккумулировать более 100 млн долларов - Зеленский
Украина привлекла 180 миллионов долларов благодаря программе "Зерно из Украины", 170 000 тонн зерна было поставлено в африканские страны, о чем сообщил президент Зеленский.
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