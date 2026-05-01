Украина запускает новый проект для усиления антикоррупционных реформ - Буданов
Киев • УНН
Руководитель ОП Буданов анонсировал проект по согласованию законов Украины со стандартами ОЭСР. Инициатива реализуется при поддержке Швейцарии.
Украина начинает новый масштабный проект по поддержке антикоррупционных реформ. Об этом сообщил руководитель ОП Кирилл Буданов, пишет УНН.
Детали
Буданов сообщил, что на встрече с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития обсуждали старт нового масштабного проекта в поддержку антикоррупционных реформ в Украине.
"При содействии Швейцарии в ближайшее время начнется приведение украинского законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР. Спасибо партнерам за доверие! Украина не только держится – она меняется", - заявил Буданов.
