Украина запускает новый проект для усиления антикоррупционных реформ - Буданов

Украина начинает новый масштабный проект по поддержке антикоррупционных реформ. Об этом сообщил руководитель ОП Кирилл Буданов, пишет УНН.

Детали

Буданов сообщил, что на встрече с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития обсуждали старт нового масштабного проекта в поддержку антикоррупционных реформ в Украине.

"При содействии Швейцарии в ближайшее время начнется приведение украинского законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР. Спасибо партнерам за доверие! Украина не только держится – она меняется", - заявил Буданов.

