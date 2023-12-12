Украина возобновила стабильное движение грузовиков в ПП "Ягодин-Дорогуск" - Кубраков

На пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе, разблокированном накануне, удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать. Об этом рассказал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.

Прошли сутки, как разблокировали важнейший грузовой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" между Украиной и Польшей. В течение этого времени протестующие пытались физически препятствовать движению транспорта, но благодаря местным властям стабильное движение удалось восстановить. - написал Кубраков в соцсети Х.

Детали

Кубраков также отметил, что со вчерашнего дня в Украину въехало более 350 фур, а в Польшу отправились более 200 фур.

Ожидаемая пропускная способность этого пункта пропуска - 1200 грузовиков в целом в обоих направлениях в сутки.

Украина пока работаем над достижением выше указанной цифры.

Дополнительно

Сейчас на границе с Польшей остаются заблокированными три пункта пропуска. Движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлено, сообщил в эфире телемарафона заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач

Напомним

Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. С 11 декабря с 14:00 началось стабильное движение грузовиков.