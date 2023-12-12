Украина возобновила стабильное движение грузовиков в ПП "Ягодин-Дорогуск" - Кубраков
Киев • УНН
Движение через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено, несмотря на попытки протестующих перевозчиков заблокировать его: более 350 грузовиков въехали в Украину и более 200 выехали в Польшу. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в отчете за прошедшие сутки.
На пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе, разблокированном накануне, удалось восстановить стабильное движение транспорта. При этом протестующие перевозчики пытались этому помешать. Об этом рассказал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.
Прошли сутки, как разблокировали важнейший грузовой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" между Украиной и Польшей. В течение этого времени протестующие пытались физически препятствовать движению транспорта, но благодаря местным властям стабильное движение удалось восстановить.
Детали
Кубраков также отметил, что со вчерашнего дня в Украину въехало более 350 фур, а в Польшу отправились более 200 фур.
Ожидаемая пропускная способность этого пункта пропуска - 1200 грузовиков в целом в обоих направлениях в сутки.
Украина пока работаем над достижением выше указанной цифры.
Дополнительно
Сейчас на границе с Польшей остаются заблокированными три пункта пропуска. Движение через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" восстановлено, сообщил в эфире телемарафона заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач
Напомним
Польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Украиной. С 11 декабря с 14:00 началось стабильное движение грузовиков.
Украина возобновила стабильное движение грузовиков в ПП "Ягодин-Дорогуск" - Кубраков
Движение через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе было восстановлено, несмотря на попытки протестующих перевозчиков заблокировать его: более 350 грузовиков въехали в Украину и более 200 выехали в Польшу. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в отчете за прошедшие сутки.
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