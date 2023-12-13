Украина, Великобритания и Эстония подписали Меморандум о цифровом сотрудничестве - Федоров
Киев • УНН
Украина, Великобритания и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве для разработки и внедрения решений в сфере искусственного интеллекта и открытых данных для электронного управления. Целью партнерства является обмен опытом и совместные цифровые проекты для повышения эффективности государственного управления.
Украина, Великобритания и Эстония заключили меморандум о цифровом сотрудничестве. Об условиях и задачах этого договора рассказал Вице-премьер-министр и глава Минцифры Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Фактически это цифровая коалиция для развития и усиления наших государств. Цифровые технологии могут революционно изменить каждый аспект работы правительств и повысить эффективность предоставления государственных услуг. Цифровизируемся дальше.
Детали
Согласно информации Минцифры главная цель заключенного меморандума - найти совместные цифровые решения для преодоления современных вызовов. Сфокусированы на внедренные технологии с искусственным интеллектом и открытых данных.
По данным Федорова в этот же день Украина договорилась с Эстонией и Британией усилить сотрудничество в сфере электронного управления. В частности, вместе решать проблемы, с которыми сталкиваются правительства во время цифровизации процессов и предоставления электронных услуг.
Это станет win-win партнерством для всех участников. Мы сможем быстро и эффективно обмениваться опытом и реализовывать совместные диджитал-проекты.
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Украина, Великобритания и Эстония подписали Меморандум о цифровом сотрудничестве - Федоров
Украина, Великобритания и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве для разработки и внедрения решений в сфере искусственного интеллекта и открытых данных для электронного управления. Целью партнерства является обмен опытом и совместные цифровые проекты для повышения эффективности государственного управления.
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