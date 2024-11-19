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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина в ООН предостерегает от умиротворения путина: "Он хочет войны"

Украина в ООН предостерегает от умиротворения путина: "Он хочет войны"

Киев  •  УНН

 • 8427 просмотра

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Постпред Украины при Женевском отделении ООН Евгения Филипенко заявила, что путин не стремится к миру после масштабных авиаударов по энергосистеме. Она призвала союзников предоставить дополнительную военную помощь и усилить дипломатическое давление на россию.

 Постоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН Евгения Филипенко предостерегла от любого умиротворения российского диктатора владимира путина, заявив, что последние смертоносные атаки на Украину показали, что он не стремится к миру, и попросил союзников о дальнейшей помощи. Об этом дипломат сказала в интервью Reuters, передает УНН

Детали

В воскресенье россия нанесла крупнейший за почти три месяца авиаудар по энергосистеме Украины, что, по словам Филипенко, свидетельствует о решимости путина продолжать 1000-дневную войну и "погрузить Украину в темноту и холод".

"Они демонстрируют, что путин не хочет мира. Он хочет войны", - сказала Евгения Филипенко.

Также дипломат прокомментировала  растущие ожидания мирных переговоров с путиным в следующем году из-за изменений в администрации США и признаков усталости от войны.

"Он (путин) воспринимает эти попытки (начать переговоры) как слабость. И то, что нам сейчас нужно, - это не слабость и умиротворение. Нам нужна сила", - сказала она, не сказав, кто стремится к переговорам. 

Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной19 нояб. 2024, 07:45 • 13000 просмотров

Администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов вглубь территории россии. кремль назвал это решение безрассудным и предупредил, что оно повысит риск конфронтации с альянсом НАТО, возглавляемым США.

На просьбу прокомментировать это она сказала: "Мы не должны бояться угроз россии. Наоборот, мы должны предпринять решительные действия, чтобы противостоять угрозам, исходящим от российской агрессии".

Она призвала к дополнительной помощи Украине, попросив предоставить дополнительные средства ПВО и усилить дипломатическое давление на Россию.

Объем гуманитарной помощи ООН для Украины сократился с пика 2022 года, но Филипенко отвергла предполагаемый риск дальнейшего падения при избранном президенте США Дональде Трампе.

"Я думаю, что пока еще слишком рано пугаться", - сказала она. "Мы уверены в американском народе, (который) продемонстрировал свою искреннюю поддержку Украине".

"Мы не чувствуем усталости от войны среди партнеров", - добавила она.

Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен15 нояб. 2024, 22:54 • 43577 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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