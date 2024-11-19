Украина в ООН предостерегает от умиротворения путина: "Он хочет войны"

Постоянный представитель Украины при Женевском отделении ООН Евгения Филипенко предостерегла от любого умиротворения российского диктатора владимира путина, заявив, что последние смертоносные атаки на Украину показали, что он не стремится к миру, и попросил союзников о дальнейшей помощи. Об этом дипломат сказала в интервью Reuters, передает УНН.

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В воскресенье россия нанесла крупнейший за почти три месяца авиаудар по энергосистеме Украины, что, по словам Филипенко, свидетельствует о решимости путина продолжать 1000-дневную войну и "погрузить Украину в темноту и холод".

"Они демонстрируют, что путин не хочет мира. Он хочет войны", - сказала Евгения Филипенко.

Также дипломат прокомментировала растущие ожидания мирных переговоров с путиным в следующем году из-за изменений в администрации США и признаков усталости от войны.

"Он (путин) воспринимает эти попытки (начать переговоры) как слабость. И то, что нам сейчас нужно, - это не слабость и умиротворение. Нам нужна сила", - сказала она, не сказав, кто стремится к переговорам.

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Администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов вглубь территории россии. кремль назвал это решение безрассудным и предупредил, что оно повысит риск конфронтации с альянсом НАТО, возглавляемым США.

На просьбу прокомментировать это она сказала: "Мы не должны бояться угроз россии. Наоборот, мы должны предпринять решительные действия, чтобы противостоять угрозам, исходящим от российской агрессии".

Она призвала к дополнительной помощи Украине, попросив предоставить дополнительные средства ПВО и усилить дипломатическое давление на Россию.

Объем гуманитарной помощи ООН для Украины сократился с пика 2022 года, но Филипенко отвергла предполагаемый риск дальнейшего падения при избранном президенте США Дональде Трампе.

"Я думаю, что пока еще слишком рано пугаться", - сказала она. "Мы уверены в американском народе, (который) продемонстрировал свою искреннюю поддержку Украине".

"Мы не чувствуем усталости от войны среди партнеров", - добавила она.

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