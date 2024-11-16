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Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен

Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен

Киев  •  УНН

 • 4138 просмотра

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Джо Байден обязался использовать все выделенные для Украины средства до 20 января. Блинкен призвал НАТО обеспечить поддержку Украины в 2025 году для эффективной борьбы или переговоров с позиции силы.

Президент США Джо Байден направит на помощь Украине все выделенные для этого средства до инаугурации Дональда Трампа. Странам НАТО необходимо обеспечить помощь украинцам в 2025 году. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Президент Байден взял на себя обязательство обеспечить, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был потрачен в период до 20 января,

- заверил глава Госдепа США.

Детали

Он также отметил, что странам НАТО необходимо обеспечить, чтобы Украина имела деньги и боеприпасы для эффективной борьбы в 2025 году. Или чтобы украинская сторона могла вести с Россией переговоры с позиции силы.

Блинкен кратко уточнил, что США будут «адаптироваться и приспосабливаться» к новейшему оборудованию, которое они отправляют.

США осталось $7,1 млрд на военную поддержку Украины: куда пойдут средства12 нояб. 2024, 21:55 • 19355 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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