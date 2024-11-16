Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен

Президент США Джо Байден направит на помощь Украине все выделенные для этого средства до инаугурации Дональда Трампа. Странам НАТО необходимо обеспечить помощь украинцам в 2025 году. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Президент Байден взял на себя обязательство обеспечить, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был потрачен в период до 20 января, - заверил глава Госдепа США.

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Он также отметил, что странам НАТО необходимо обеспечить, чтобы Украина имела деньги и боеприпасы для эффективной борьбы в 2025 году. Или чтобы украинская сторона могла вести с Россией переговоры с позиции силы.

Блинкен кратко уточнил, что США будут «адаптироваться и приспосабливаться» к новейшему оборудованию, которое они отправляют.

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