Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до инаугурации Трампа - Блинкен
Киев • УНН
Джо Байден обязался использовать все выделенные для Украины средства до 20 января. Блинкен призвал НАТО обеспечить поддержку Украины в 2025 году для эффективной борьбы или переговоров с позиции силы.
Президент США Джо Байден направит на помощь Украине все выделенные для этого средства до инаугурации Дональда Трампа. Странам НАТО необходимо обеспечить помощь украинцам в 2025 году. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Президент Байден взял на себя обязательство обеспечить, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был потрачен в период до 20 января,
Детали
Он также отметил, что странам НАТО необходимо обеспечить, чтобы Украина имела деньги и боеприпасы для эффективной борьбы в 2025 году. Или чтобы украинская сторона могла вести с Россией переговоры с позиции силы.
Блинкен кратко уточнил, что США будут «адаптироваться и приспосабливаться» к новейшему оборудованию, которое они отправляют.
США осталось $7,1 млрд на военную поддержку Украины: куда пойдут средства12 нояб. 2024, 21:55 • 19355 просмотров