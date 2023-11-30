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Украина в ноябре привлекла от партнеров 2 миллиарда долларов бюджетной поддержки

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 16:09  •  6028 просмотра

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В ноябре 2023 года государственный бюджет Украины получил 2 миллиарда долларов из международных источников, включая ЕС, Великобританию и Всемирный банк, для бюджетной поддержки и финансовой помощи.

В ноябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около 2 млрд долларов внешнего финансирования. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН

Детали

Среди  доноров Украины  в ноябре 2023 года:

  • Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США;
  • Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов США;
  • Всемирный банк - 5 млн долларов США.

Денежные средства предоставляются на льготных условиях и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения

– объяснили в ведомстве.

Средства от ЕС - десятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе достигает 18 млрд евро, из которых Украина уже получила 16,5 млрд евро. 

Срок погашения кредита составляет 35 лет, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

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Гарантия Великобритании - часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения 19 лет с 5-летним льготным периодом. Общий объем финансовой помощи под гарантию Великобритании в текущем году достигает 1 млрд долларов США.

Финансирование от Всемирного банка является займом МБРР в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). В рамках совместного с МБРР проекта в 2023 году уже привлечено около 50 млн долларов США

Дополнение 

За 11 месяцев 2023 года Министерство финансов Украины привлекло около 37,4 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета. 

В ведомстве отмечают, что Министерство финансов в сотрудничестве со Всемирным банком обеспечивают прозрачность привлечения и использования внешнего финансирования.

Напомним

В третьем квартале среднемесячная заработная плата в Украине снизилась на 3,3% до 14 097,73 грн по сравнению со средним показателем во втором квартале, который составлял 14 582,68 грн

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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