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Украина в этом году уже изготовила более 100 ракет - Зеленский

Украина в этом году уже изготовила более 100 ракет - Зеленский

Киев  •  УНН

17:36 • 8210 просмотра

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Зеленский сообщил о производстве первых 100 единиц ракетного вооружения в Украине в этом году. Более 800 компаний работают над производством оружия, а Дания и Франция помогают с инвестициями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пересекла отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году и это направление планируют наращивать, передает УНН.

Сегодня провел уже несколько совещаний по оборонной тематике... наше специальное производство, наши стратегические отрасли, наше оружие. Был доклад Александра Камышина. В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия - наши снаряды, наши пушки. Это и дроны - разных видов, для различных задач, - которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по россии на все большую и большую глубину. Мы будем это наращивать. Мы пересекли отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году. Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы. И это направление мы будем наращивать 

- сообщил Зеленский во время видеообращения.

Дания планирует создать фонд для развития оборонной промышленности Украины11 октября 2024, 17:13 • 34605 просмотров

По его словам, сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для Сил обороны и безопасности Украины.

"Сейчас впервые за более чем 30 лет независимости мы имеем не просто единичные инвестиционные шаги партнеров в Украине, а системные модели для инвестирования. В частности, это модель Дании, датская модель, которая вкладывает средства и привлекает инвестиции в производства. Мы договорились также с Францией о другой немного модели - с привлечением также технологий и построением соответствующих производств. Также есть предварительные договоренности с другими нашими партнерами по локализации производства оружия в Украине. И это то, что будет нас постоянно усиливать", - резюмировал Глава государства.

Украина получит ракеты ПВО Frankenburg Technologies для испытаний8 ноября 2024, 10:13 • 32515 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
daniyaДания
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина