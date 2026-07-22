Украина уже выиграла войну - министр обороны Италии

Украина уже выиграла войну у России, "если учитывать начальную точку". Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Отмечается, что политик сделал свое заявление на полях встречи в Лондоне со своими коллегами из Великобритании, Японии и Канады по проекту GCAP по разработке будущего многоцелевого истребителя шестого поколения.

Четыре года назад все думали, что Россия достигнет Киева в течение недели - сказал Крозетто.

Он напомнил, что США отправили самолет для эвакуации Президента Украины Владимира Зеленского, вместо этого, через четыре года Москва "застряла на передовой", "теряя 30 000 мужчин в месяц убитыми и ранеными", тогда как Киев революционизировал театр военных действий с помощью дронов и "дал миру урок".

Украина все еще существует, она сильна и ежедневно усложняет войну для Владимира Путина. Она уже победила, потому что никогда не хотела вторгаться в Россию - она просто защищается - отметил министр обороны Италии.

Он добавил, что война "закончится - как я говорю уже четыре года - когда Россия прекратит бомбить Украину по крайней мере на 24 или 48 часов, чего она не прекращала делать ни одного дня" с 2022 года.

Напомним

Накануне Министерство иностранных дел Италии заявило, что Россия выслала военного атташе итальянского посольства вместе с одним из его сотрудников.

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