Украина уже выиграла войну - министр обороны Италии

$44.700.0451.100.04
ukenru
21 июля, 21:19 • 14582 просмотра
"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ
21 июля, 19:40 • 27274 просмотра
Михаил Драпатый станет новым Главнокомандующим ВСУ - ЗеленскийVideo
21 июля, 17:34 • 24533 просмотра
Венгерская прокуратура провела обыски в офисах партии Орбана "Фидес"
21 июля, 17:12 • 26159 просмотра
россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец
21 июля, 13:59 • 25905 просмотра
Армия рф атаковала "шахедом" здание Черниговского ТЦК и СПVideo
Эксклюзив
21 июля, 12:57 • 26569 просмотра
Кто финансирует кампании против государства? Глава Национальной ассоциации лоббистов указал на теневое финансирование влияния на органы власти и призвал к прозрачности
21 июля, 11:40 • 25260 просмотра
Силы обороны поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области - Генштаб
Эксклюзив
21 июля, 09:18 • 27801 просмотра
Доллар по 50 - пессимистический сценарий или ближайшая перспектива
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 49240 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 49239 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.2м/с
65%
746мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье КАБами - поврежден автобус, пострадал водитель21 июля, 20:13 • 7548 просмотра
В ОП заявили, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры21 июля, 20:13 • 9106 просмотра
В Харьковской области от удара российского FPV-дрона по автомобилю погибли две женщины21 июля, 20:51 • 4428 просмотра
"Всегда лучше приехать лично": Сибига поприветствовал в Украине американскую журналистку Лору Лумер21 июля, 22:05 • 12154 просмотра
Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС00:51 • 5038 просмотра
публикации
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 24054 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 34967 просмотра
Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия
Эксклюзив
21 июля, 07:07 • 49240 просмотра
Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?
Эксклюзив
21 июля, 06:30 • 49239 просмотра
ГНС выявила лишь один случай нарушения при налогообложении лизинга самолетов, тогда как БЭБ расследует дела против 5 авиакомпанийPhoto20 июля, 12:35 • 53128 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Сырский
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 40920 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 33399 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 45271 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 50191 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 75119 просмотра
Актуальное
Financial Times
Социальная сеть
Фильм
Техника
FIFA (серия видеоигр)

Украина уже выиграла войну - министр обороны Италии

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

Гвидо Крозетто заявил, что Украина победила, поскольку никогда не хотела вторгаться в Россию, а лишь защищается. Он напомнил, что четыре года назад все думали, что Россия достигнет Киева за неделю.

Украина уже выиграла войну - министр обороны Италии

Украина уже выиграла войну у России, "если учитывать начальную точку". Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает УНН со ссылкой на ANSA.

Детали

Отмечается, что политик сделал свое заявление на полях встречи в Лондоне со своими коллегами из Великобритании, Японии и Канады по проекту GCAP по разработке будущего многоцелевого истребителя шестого поколения.

Четыре года назад все думали, что Россия достигнет Киева в течение недели

- сказал Крозетто.

Он напомнил, что США отправили самолет для эвакуации Президента Украины Владимира Зеленского, вместо этого, через четыре года Москва "застряла на передовой", "теряя 30 000 мужчин в месяц убитыми и ранеными", тогда как Киев революционизировал театр военных действий с помощью дронов и "дал миру урок".

Украина все еще существует, она сильна и ежедневно усложняет войну для Владимира Путина. Она уже победила, потому что никогда не хотела вторгаться в Россию - она просто защищается

- отметил министр обороны Италии.

Он добавил, что война "закончится - как я говорю уже четыре года - когда Россия прекратит бомбить Украину по крайней мере на 24 или 48 часов, чего она не прекращала делать ни одного дня" с 2022 года.

Напомним

Накануне Министерство иностранных дел Италии заявило, что Россия выслала военного атташе итальянского посольства вместе с одним из его сотрудников.

Италия предлагает новую "континентальную" оборонительную систему в Европе с участием Украины13.07.26, 08:53 • 30456 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев