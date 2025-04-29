Украина требует реакции мира на убийство журналистки Рощиной: в МИД отреагировали на шокирующее расследование Forbidden Stories

Украина призвала международные правозащитные и гуманитарные организации, а также мировую общественность дать надлежащую оценку зверским преступлениям россии против украинцев, которые происходят "здесь и сейчас". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Георгия Тихого.

Детали

Он подчеркнул, что Украина благодарна консорциуму Forbidden Stories и 45 журналистам за выдающееся и шокирующее расследование убийства замученной оккупантами украинской журналистки Виктории Рощиной.

Храбрость Виктории Рощиной, ее преданность делу и искренняя забота о человеческих жизнях были необычайными. Эта совместная журналистская работа подчеркивает ее героизм и варварство ее убийства россиянами, а также расширяет ее усилия по разоблачению ужасной судьбы тысяч гражданских заложников, удерживаемых Россией – сказал Тихий.

На теле журналистки Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток, причину смерти пока не удалось установить

По его словам, проблема гражданских заложников, похищенных и удерживаемых россией, требует повышенного международного внимания и немедленной и решительной реакции. Потому что то, что мы наблюдаем сейчас, скорее всего, является крупнейшей операцией по похищению гражданских лиц под руководством государства в недавней памяти.

Мы обращаемся в Совет ООН по правам человека, мониторинговую миссию Совета ООН по правам человека в Украине, ЮНЕСКО, ОБСЕ и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Совет Европы, Европейский комитет по вопросам предотвращения пыток и Генеральный директорат по правам человека и верховенства права Совета Европы, а также Human Rights Watch, Amnesty International и "Репортеры без границ". Это должно быть осуждено и привлечено к ответственности. Российские преступники, ответственные за эти ужасные зверства, должны быть привлечены к ответственности – подчеркнул пресс-секретарь украинского МИД.

Напомним

Как установили расследователи парижской редакции Forbidden Stories, тело замученной россиянами украинской журналистки Виктории Рощиной, которое вернули в Украину в феврале этого года, было без некоторых внутренних органов. Вероятно, оккупанты изъяли их для того, чтобы скрыть способ убийства женщины.