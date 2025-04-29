Україна вимагає реакції світу на вбивство журналістки Рощиної: у МЗС відреагували на шокуюче розслідування Forbidden Stories

Україна закликала міжнародні правозахисні та гуманітарні організації, а також світову громадськість дати належну оцінку звірячим злочинам росії проти українців, які відбуваються "тут і зараз". Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого.

Він наголосив, що Україна вдячна консорціуму Forbidden Stories та 45 журналістам за видатне та шокуюче розслідування вбивства закатованої окупантами української журналістки Вікторії Рощиної.

Хоробрість Вікторії Рощиної, її відданість справі та щира турбота про людські життя були надзвичайними. Ця спільна журналістська робота підкреслює її героїзм і варварство її вбивства росіянами, а також розширює її зусилля з викриття жахливої долі тисяч цивільних заручників, утримуваних Росією

На тілі журналістки Рощиної виявлені численні ознаки катування, причину смерті поки не вдалося встановити

За його словами, проблема цивільних заручників, викрадених і утримуваних росією, вимагає підвищеної міжнародної уваги та негайної і рішучої реакції. Тому що те, що ми спостерігаємо зараз, швидше за все, є найбільшою операцією з викрадення цивільних осіб під керівництвом держави в недавній пам'яті.

Ми звертаємося до Ради ООН з прав людини, моніторингової місії Ради ООН з прав людини в Україні, ЮНЕСКО, ОБСЄ та Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Ради Європи, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, а також Human Rights Watch, Amnesty International та "Репортери без кордонів". Це має бути засуджено і притягнуто до відповідальності. Російські злочинці, відповідальні за ці жахливі звірства, мають бути притягнуті до відповідальності