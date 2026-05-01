Украина снова призвала Венецианскую биеннале исключить рф после изменения формата

$43.960.1251.460.12
ukenru
30 апреля, 19:05 • 21268 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 31375 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 50450 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 33151 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 34153 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
30 апреля, 11:14 • 25398 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
30 апреля, 11:00 • 23991 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
30 апреля, 10:33 • 15426 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
30 апреля, 07:44 • 15841 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 47452 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.7м/с
42%
755мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Одесса
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 39413 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 46928 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 58026 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 72118 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 70004 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Фильм
Беспилотный летательный аппарат

Украина снова призвала Венецианскую биеннале исключить рф после изменения формата

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Сибига призвал Венецианскую биеннале исключить рф после отставки жюри и изменения формата выставки. Культура агрессора не может быть нейтральной во время войны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить россию после отставки жюри и изменения формата выставки, пишет УНН.

Мы снова призываем Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить россию. Еще есть время вернуться к принципиальной позиции, которой международное художественное сообщество придерживается с самого начала брутальной полномасштабной войны россии против Украины

- написал Сибига в X.

"Последние события вокруг Венецианской биеннале-2026, в частности решение жюри уйти в отставку, наглядно демонстрируют последствия шагов, которые предпринимают ведущие международные арт-платформы", - отметил Сибига.

Министр заметил, что "культура агрессора не может быть нейтральной во время войны". "Ее нельзя использовать для обслуживания интересов агрессора, отбеливания его преступлений или распространения пропаганды", - добавил он.

"Трусливое решение допустить россию с самого начала было позорным. Сегодня мы видим, как оно продолжает наносить ущерб репутации самой Венецианской биеннале", - подчеркнул глава МИД.

Украина, по его словам, "благодарна всем, кто, руководствуясь моральной ответственностью и преданностью демократическим ценностям, отказывается мириться с этим позором".

Дополнение

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри. Как отмечает ArtDependence, "россия и Израиль снова соревнуются за награду".

Юлия Шрамко

ПолитикаКультура
российская пропаганда
Война в Украине
Андрей Сибига
Израиль
Министерство иностранных дел Украины
Украина