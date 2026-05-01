Украина снова призвала Венецианскую биеннале исключить рф после изменения формата

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить россию после отставки жюри и изменения формата выставки, пишет УНН.

Мы снова призываем Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить россию. Еще есть время вернуться к принципиальной позиции, которой международное художественное сообщество придерживается с самого начала брутальной полномасштабной войны россии против Украины - написал Сибига в X.

"Последние события вокруг Венецианской биеннале-2026, в частности решение жюри уйти в отставку, наглядно демонстрируют последствия шагов, которые предпринимают ведущие международные арт-платформы", - отметил Сибига.

Министр заметил, что "культура агрессора не может быть нейтральной во время войны". "Ее нельзя использовать для обслуживания интересов агрессора, отбеливания его преступлений или распространения пропаганды", - добавил он.

"Трусливое решение допустить россию с самого начала было позорным. Сегодня мы видим, как оно продолжает наносить ущерб репутации самой Венецианской биеннале", - подчеркнул глава МИД.

Украина, по его словам, "благодарна всем, кто, руководствуясь моральной ответственностью и преданностью демократическим ценностям, отказывается мириться с этим позором".

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри. Как отмечает ArtDependence, "россия и Израиль снова соревнуются за награду".