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Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня - Зеленский

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Зеленский заявил, что мир ждет меморандум рф о прекращении огня, но Украина настаивает на безусловном прекращении. Он подчеркнул необходимость усиления санкций против россии.

Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня - Зеленский

Весь мир больше недели ждет, когда россия допишет меморандум о прекращении огня, но Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для этого. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый меморандум, что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают. Пока что они не придумали ничего нового и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов. Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня, и это то, что нужно сделать безусловно, и как можно быстрее. Мы все должны не забывать, что есть первопричины любой агрессивной войны, в том числе и этой - россии против Украины. Это абсолютно преступное желание убивать людей и разрушать жизнь. россия должна отказаться от этого желания 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость давления на россию, которые заставят их почувствовать последствия.

"Стоит и дальше увеличивать санкции против россии за эту войну. Затягивание войны должно стать болезненным для москвы и это возможно", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались на встречу в Берлине, темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф.

Павел Башинский

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