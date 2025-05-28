Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню - Зеленський

$41.680.11
47.310.02
ukenru
"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою
Ексклюзив
12:43 • 3506 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

12:12 • 11069 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

10:11 • 18675 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
09:43 • 37596 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
07:55 • 93091 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 54641 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 103470 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 159956 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 112652 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 107793 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
90%
745мм
Популярнi новини

Атака безпілотників на москву: палає технопарк, "серйозних пошкоджень та постраждалих немає"

28 травня, 03:12 • 10491 перегляди

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, загроза з Середземного залишається - ВМС

28 травня, 03:39 • 15857 перегляди

Трамп хоче прискорити відродження ядерної енергетики в США: підписано низку указів

07:26 • 43727 перегляди

На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський

07:37 • 21180 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 40869 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 103474 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 121765 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 127654 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 159960 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 234540 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

08:54 • 41110 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 38076 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 43956 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 112413 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 112550 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню - Зеленський

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Зеленський заявив, що світ чекає на меморандум рф щодо припинення вогню, але Україна наполягає на безумовному припиненні. Він підкреслив необхідність посилення санкцій проти росії.

Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню - Зеленський

Весь світ більше тижня чекає, коли росія допише меморандум щодо припинення вогню, але Україна вважає, що не має бути жодних передумов для цього. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає УНН.

Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий меморандум, що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують. Поки що вони не придумали нічого нового і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів. Україна вважає, що немає бути жодних передумов для припинення вогню, і це те, що потрібно зробити безумовно, та якнайшвидше. Ми всі маємо не забувати, що є першопричини будь-якої агресивної війни, зокрема і цієї - росії проти України. Це абсолютно злочинне бажання вбивати людей та руйнувати життя. росія повинна відмовитися від цього бажання 

- сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності тиску на росію, які змусять їх відчувати наслідки.

"Варто і надалі збільшувати санкції проти росії за цю війну. Затягування війни має стати болісним для москви і це можливо", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Берлін
Brent
$64.08
Bitcoin
$108,932.10
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,337.45
Ethereum
$2,658.13