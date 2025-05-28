Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню - Зеленський

Весь світ більше тижня чекає, коли росія допише меморандум щодо припинення вогню, але Україна вважає, що не має бути жодних передумов для цього. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає УНН.

Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий меморандум, що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують. Поки що вони не придумали нічого нового і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів. Україна вважає, що немає бути жодних передумов для припинення вогню, і це те, що потрібно зробити безумовно, та якнайшвидше. Ми всі маємо не забувати, що є першопричини будь-якої агресивної війни, зокрема і цієї - росії проти України. Це абсолютно злочинне бажання вбивати людей та руйнувати життя. росія повинна відмовитися від цього бажання - сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності тиску на росію, які змусять їх відчувати наслідки.

"Варто і надалі збільшувати санкції проти росії за цю війну. Затягування війни має стати болісним для москви і це можливо", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.