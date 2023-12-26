Украина с помощью союзников может готовить до 10 бригад - Главнокомандующий

Украина имеет возможность проводить подготовку до 10 бригад полного состава. В этом помогают партнеры. Об этом сообщил во время брифинга Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН.

Я согласен с любыми инициативами, которые даже повышают ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Такого быть не может. У нас есть прекрасная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров, партнеры уделяют подготовке наших войск большое внимание. Наши возможности в этом неограниченны, потому что мы сегодня можем подготовить до 10 бригад полного состава и мы такой способ конечно используем. - сказал Залужный.

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Залужный заявлял, что мобилизация будет разбита на периоды, об одномоментной мобилизации речи не идет. Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то в декабре - Залужный