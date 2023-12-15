Украина разработала первый вагон-зерновоз, пригодный как для украинских, так и для европейских железных дорог

Укрзализныця на собственных мощностях построила зерновоз, который оптимально приспособлен для перевозок как к украинской, так и к европейской путям, то есть может перевозить по путям шириной как 1520 мм, так и 1435 мм. Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.

Детали

Новый вагон-хоппер модели 19-8005-У предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Большинство комплектующих и материалов для него - отечественного производства.

Конструкция вагона максимально учитывает требования для перевозки аграрной продукции, а его технические характеристики обеспечивают оптимальное соотношение объема и веса.

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Кроме того, поскольку новый вагон-зерновоз соответствует требованиям, действующим на инфраструктуре стран Европейского союза, его использование позволит снизить стоимость логистики и упростить процедуру согласования международных железнодорожных перевозок. Вагон имеет:

грузоподъемность 70 тонн;

объем кузова 104 кубических метра;

габарит 02-ВМ;

пять загрузочных люков и шесть разгрузочных;

его конструкционная скорость составляет 120 км/ч.