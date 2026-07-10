Украина рассчитывает на SAMP/T NG для защиты от баллистики - Зеленский

Украина рассчитывает на получение систем SAMP/T нового поколения, однако поставки антибаллистических систем и ракет остаются вопросом времени из-за ограниченного производства и больших очередей со стороны разных стран. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 9 июля, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, баллистические ракеты остаются одной из самых больших угроз не только для Украины, но и для мира в целом. При этом антибаллистических систем и ракет в мире критически мало.

Баллистика - большая угроза для всего мира. Антибаллистических ракет очень мало. Антибаллистических систем совсем мало, и это большой дефицит - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что самой эффективной системой, которая уже прошла испытания во время войны, является Patriot.

Мы знаем: Patriot - номер один, потому что во время войны прошли соответствующие испытания. Они работают очень мощно. Мы благодарны Америке и европейцам, которые помогали нам с этими системами - отметил глава государства.

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В то же время, по словам Зеленского, Украина также рассчитывает на SAMP/T NG - систему нового поколения. Он подчеркнул, что ракеты SAMP/T есть во Франции и Италии, которые работают в этом направлении совместно.

Мы рассчитываем также на SAMP/T. Является ли это аналогом Patriot? Да, это недешевая система, недешевые ракеты. И мы очень рассчитываем, что благодаря нашим договоренностям с Францией, с Эмманюэлем мы подписали соответствующий документ, мы получаем соответствующие системы - заявил Зеленский.

Также украинский лидер заметил, что и с Patriot, и с SAMP/T поставки зависят от времени, поскольку производство таких систем остается ограниченным.

"Но и с Patriot, и с SAMP/T это вопрос времени. Производство очень маленькое, очереди очень длинные из разных стран, и поэтому мы работаем в разных направлениях. Не только Patriot, не только SAMP/T", - сказал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет отдельные договоренности с европейскими партнерами относительно дополнительных ракет PAC-3 для систем Patriot.

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