Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в течение ближайших недель – Качка
Киев • УНН
Украина начала переговоры по фундаментальному кластеру ЕС. Остальные пять пакетов могут открыть в течение нескольких недель после решения государств-членов.
Открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз является важным шагом на пути к членству, а остальные кластеры могут быть открыты уже в ближайшие недели. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает УНН.
По словам чиновника, запуск переговоров по фундаментальному кластеру является определяющим этапом в процессе евроинтеграции Украины.
Открытие фундаментального кластера сегодня является важным шагом на пути к вступлению. Это соответствует действующей методологии переговорного процесса и является максимально сильным решением, которое можно принять в рамках этой процедуры. Мы ожидаем, что следующие шаги также будут предприняты без задержек, ведь Украина готова к открытию и других переговорных кластеров
Вице-премьер подчеркнул, что ускорение евроинтеграционного процесса особенно важно на фоне российской агрессии.
Мы нуждаемся в этом, учитывая эскалацию, которую демонстрирует россия. Именно поэтому быстрое продвижение Украины к членству в ЕС имеет стратегическое значение
Качка также подчеркнул, что Украина и Европейский Союз уже активно углубляют сотрудничество в сфере безопасности и обороны.
Украина и ЕС сегодня многое делают вместе в сфере обороны. Речь идет о финансовой поддержке, помощи в поиске систем противовоздушной обороны и ракет для защиты наших городов, совместном производстве вооружения, создании совместных предприятий в оборонной отрасли и многих других направлениях сотрудничества
По словам чиновника, агрессия россии против Украины является частью более широкой антиевропейской политики москвы.
Мы знаем, что россия является агрессором не только в отношении Украины, но и в отношении Европы. Угрозы в адрес европейских государств являются постоянной составляющей российской политики. Именно поэтому мы должны быть едины и максимально использовать наши общие возможности
Отвечая на вопрос о сроках открытия других переговорных кластеров, вице-премьер отметил, что все необходимые документы уже подготовлены.
Все пять пакетов переговорных кластеров готовы к формальному рассмотрению. Для этого требуется всего несколько рабочих дней и обсуждение между государствами-членами. Поэтому этот вопрос может быть решен в срок от одной недели до одного месяца. Но безусловно речь идет именно о неделях
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