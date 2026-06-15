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Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в течение ближайших недель – Качка

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Украина начала переговоры по фундаментальному кластеру ЕС. Остальные пять пакетов могут открыть в течение нескольких недель после решения государств-членов.

Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС в течение ближайших недель – Качка

Открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз является важным шагом на пути к членству, а остальные кластеры могут быть открыты уже в ближайшие недели. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает УНН.

По словам чиновника, запуск переговоров по фундаментальному кластеру является определяющим этапом в процессе евроинтеграции Украины.

Открытие фундаментального кластера сегодня является важным шагом на пути к вступлению. Это соответствует действующей методологии переговорного процесса и является максимально сильным решением, которое можно принять в рамках этой процедуры. Мы ожидаем, что следующие шаги также будут предприняты без задержек, ведь Украина готова к открытию и других переговорных кластеров 

– сказал Качка.

Вице-премьер подчеркнул, что ускорение евроинтеграционного процесса особенно важно на фоне российской агрессии.

Мы нуждаемся в этом, учитывая эскалацию, которую демонстрирует россия. Именно поэтому быстрое продвижение Украины к членству в ЕС имеет стратегическое значение 

– отметил он.

Качка также подчеркнул, что Украина и Европейский Союз уже активно углубляют сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Украина и ЕС сегодня многое делают вместе в сфере обороны. Речь идет о финансовой поддержке, помощи в поиске систем противовоздушной обороны и ракет для защиты наших городов, совместном производстве вооружения, создании совместных предприятий в оборонной отрасли и многих других направлениях сотрудничества 

– заявил он.

По словам чиновника, агрессия россии против Украины является частью более широкой антиевропейской политики москвы.

Мы знаем, что россия является агрессором не только в отношении Украины, но и в отношении Европы. Угрозы в адрес европейских государств являются постоянной составляющей российской политики. Именно поэтому мы должны быть едины и максимально использовать наши общие возможности 

– подчеркнул Качка.

Отвечая на вопрос о сроках открытия других переговорных кластеров, вице-премьер отметил, что все необходимые документы уже подготовлены.

Все пять пакетов переговорных кластеров готовы к формальному рассмотрению. Для этого требуется всего несколько рабочих дней и обсуждение между государствами-членами. Поэтому этот вопрос может быть решен в срок от одной недели до одного месяца. Но безусловно речь идет именно о неделях 

– подытожил он.

В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии15.06.26, 16:20 • 15086 просмотров

Антонина Туманова

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