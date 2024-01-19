Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны Албании - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министром Албании Эди Рама в телефонном разговоре обсудили подготовку Глобального саммита мира. Об этом сообщил Президент в Telegram, пишет УНН.

Детали

Поговорил по телефону с премьер-министром Албании Эди Рамой. Благодарен ему за четкую позицию Албании относительно российского вторжения в Украину, поддержку нашего государства в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую поддержку. Представитель Албании принял участие в 4-й встрече советников в Давосе. Сегодня нашей общей задачей является подготовка Глобального саммита мира. Мы рассчитываем на активную поддержку со стороны наших партнеров, в частности Албании - написал Зеленский.

Также Президент сообщил, что стороны обсудили пути углубления диалога Украина - Балканы и продолжение оборонного взаимодействия.

Кроме того, Зеленский в разговоре отметил важность продолжения и расширения программ по подготовке украинских военнослужащих с участием Албании.

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