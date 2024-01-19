Україна розраховує на активну підтримку з боку Албанії - Зеленский
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою підготовку до Глобального саміту миру та подальше зміцнення зв'язків. Зеленський очікує від Албанії активної підтримки, особливо в оборонній співпраці.
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністром Албанії Еді Рама в телефонній розмові обговорили підготовку Глобального саміту миру. Про це повідомив Президент у Telegram, пише УНН.
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Поговорив телефоном з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вдячний йому за чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримку нашої держави в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку. Представник Албанії узяв участь у 4-й зустрічі радників у Давосі. Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру. Ми розраховуємо на активну підтримку з боку наших партнерів, зокрема Албанії
Також Президент повідомив, що сторони обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани та продовження оборонної взаємодії.
Крім того, Зеленський у розмові відзначив важливість продовження й розширення програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Албанії.
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