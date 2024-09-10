Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Над построением коалиции для сбивания ракет и дронов в украинском небе сейчас активно работает украинская дипломатия. Украина работает с партнерами и убеждает их, что нужно оставить страхи относительно так называемой эскалации. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

«Тема сбития... Речь идет о том, что нужна коллективная воля и смелость для принятия этого решения. Мы понимаем, что страны, которые принимают это решение хотят общей, коллективной воли, которая сделает это решение возможным. И именно над построением такой коалиции ради этой смелости для сбивания ракет и дронов в украинском небе сейчас активно работает украинская дипломатия», - рассказал Тихий.

Он подчеркнул, что сбивание партнерами ракет и дронов в украинском небе не является вступлением их в войну.

«Повторю нашу позицию, сбивание партнерами ракет и дронов в украинском небе не является вступлением их в войну. Кроме того, это не является эскалацией. Это по сути гуманитарная акция спасения жизней людей. И когда речь идет о том, чтобы прости сбивать куски металла, которые летят в небе убивать людей, это просто базовая моральная потребность защитить человеческие жизни...Мы работаем с партнерами, убеждаем их, что эти страхи надо оставить», - сказал Тихий.

Дополнение

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Впоследствии в министерстве иностранных дел Польши отмежевались от слов своего руководителя Радослава Сикорского о сбивании ракет над территорией Украины.

В Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной.