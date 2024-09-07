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"Обмежені переваги": у Нідерландах пояснили, чому союзники утримуються від збиття ракет над Україною

Київ • УНН

 • 60814 перегляди

Рубен Брекельманс заявив, що залучення міжнародних партнерів до збиття російських дронів над Україною може бути неефективним. Він зазначив, що це створює ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та РФ.

Залучення міжнародних партнерів до збиття російських дронів та ракет над території України, може виявитись не найефективнішим способом розв'язання проблеми. Про це у коментарі для "Радіо Свобода" заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає УНН.

Деталі

За його словами, участь країн-партнерів у збитті російських ракет над Україною матиме "обмежені перевари".

Незалежно від того, чи переважають вони ризики, які можуть виникнути. Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та рф

- зазначив Брекельманс.

За його словами, саме цьому типу ескалації намагаються запобігти союзники по НАТО.

Умєров обговорив з міністрами оборони ЄС посилення ППО та створення "поясу безпеки" над західними регіонами України30.08.24, 15:22 • 29815 переглядiв

Думаю, це також на користь Україні, що ми намагаємося її не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення

- підсумував нідерландський міністр. 

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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