«Ограниченные преимущества": в Нидерландах объяснили, почему союзники воздерживаются от сбивания ракет над Украиной

Привлечение международных партнеров к сбиванию российских дронов и ракет над территорией Украины, может оказаться не самым эффективным способом решения проблемы. Об этом в комментарии для «Радио Свобода» заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает УНН.

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По его словам, участие стран-партнеров в сбивании российских ракет над Украиной будет иметь «ограниченные перевары».

Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и РФ - отметил Брекельманс.

По его словам, именно этот тип эскалации пытаются предотвратить союзники по НАТО.

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Думаю, это также на пользу Украине, что мы стараемся ее не допустить. Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, перевешивают ли выгоды риски. Пока что разницы нет. Такое принятое решение - подытожил нидерландский министр.

Напомним,

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.