Україна працює над побудовою коаліції  для збиття ракет та дронів над її територією

Над побудовою коаліції для збиття ракет та дронів в українському небі зараз активно працює українська дипломатія. Україна працює з партнерами та переконує їх, що потрібно облишити страхи щодо так званої ескалації. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Тема збиття…Йдеться про те, що потрібна колективна воля та сміливість для ухвалення цього рішення. Ми розуміємо, що країни, які ухвалюють це рішення хочуть спільної, колективної волі, яка зробить це рішення можливим. Й саме над побудовою такої коаліції заради цієї сміливості для збиття ракет та дронів в українському небі зараз активно працює українська дипломатія", - розповів Тихий.

Він наголосив, що збиття партнерами ракет та дронів в українському небі не є вступом їх у війну.

"Повторю нашу позицію, збиття партнерами ракет та дронів в українському небі не є вступом їх у війну. Крім того, це не є ескалацією. Це по суті гуманітарна акція порятунку життів людей. Й коли йдеться про те, щоб прости збивати шматки металу, які летять в небі вбивати людей, це просто базова моральна потреба захистити людські життя…Ми працюємо з партнерами, переконуємо їх, що ці страхи треба облишити", - сказав Тихий.

Доповнення

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

Згодом у міністерстві закордонних справ Польщі відмежувались від слів свого керівника Радослава Сікорського про збивання ракет над територією України.

У Нідерландах пояснили, чому союзники утримуються від збиття ракет над Україною.