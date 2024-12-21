Украина провела первую наземную атаку исключительно с помощью роботизированных систем - ISW
Киев • УНН
Украинские военные успешно атаковали российские позиции возле Липцев с помощью беспилотных наземных машин и FPV-дронов. Украина также разрабатывает новые типы дронов, устойчивых к РЭБ.
Украинские силы провели свою первую атаку исключительно с использованием беспилотных наземных транспортных средств и FPV-дронов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Сообщается, что представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, сообщил 20 декабря, что украинские силы провели свою первую наземную атаку исключительно с использованием роботизированных систем вместо пехоты в неуказанную дату вблизи населенного пункта Липцы (к северу от Харькова) и успешно уничтожили неуказанные российские позиции во время атаки.
Как пишет ISW, представитель заявил, что украинские силы провели атаку с помощью десятков БПЛА, оснащенных пулеметами, а также использовали БПЛА для установления и разминирования неуказанных позиций в этом районе. Украинские официальные лица неоднократно отмечали усилия Украины по использованию технологических инноваций и возможностей асимметричного удара для компенсации ограничений Украины в живой силе в отличие от готовности России принять неприемлемые показатели потерь ради незначительных территориальных приобретений, указано в отчете.
Отмечается, что Украина также продолжает инновационное производство беспилотников.
В Генштабе Украины сообщили, что украинские чиновники завершили испытания беспилотника на оптоволоконных кабелях, который будет более устойчивым к радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Российские войска, как указано, недавно применили такие беспилотники в Курской области и Украине. Украинская компания-производитель дронов сообщила, что недавно собрала прототип первого беспилотника FPV, изготовленного исключительно из компонентов, изготовленных в Украине.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году.
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