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Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Заместитель постпреда Украины при ООН Владимир Павличенко призвал членов Совбеза немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня. Он подчеркнул необходимость продолжения военной поддержки Украины для восстановления мира.

Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен немедленно вынести на рассмотрение резолюцию о прекращении огня в Украине. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя Украины при организации Владимир Павличенко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, "паралич Совета Безопасности ООН в вопросе преступлений россии должен быть прекращен международным сообществом, которое до сих пор уважает основанный на правилах международный порядок".

Поэтому мы снова призываем членов Совбеза немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня

- сказал Павличенко.

Он подчеркнул, что этот шаг "четко продемонстрирует поддержку восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине", и призвал партнеров продолжать военную поддержку Украины.

"Это - не эскалация, а единственная действенная стратегия восстановления мира и спасения жизней", - резюмировал дипломат.

Напомним

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для дальнобойных ударов по военным целям на территории россии. Он подчеркнул, что это право на самооборону по статье 51 Устава ООН.

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Вадим Хлюдзинский

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