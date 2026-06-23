Украина готова к прямым переговорам с рф, но терпение не безгранично - постпред в ООН

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник заявил, что Украина готова к прямым переговорам с россией для обеспечения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, однако терпение Киева не безгранично. Об этом Мельник заявил на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности Украины, передает УНН.

Детали

"За последние пятнадцать месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, протянутая рука Украины так и осталась висеть в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с россией для обеспечения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. Но наше терпение не безгранично", - сказал Мельник.

Он заявил, что если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной тактики, то он не исключает, что Украина может пересмотреть и изменить свое предложение.

"Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом. Итак, обращаясь к российскому представителю, могу дать вам один совет. Вы никогда не сможете удержать оккупированные земли. Никогда. Как можно скорее убирайтесь из Украины, пока не поздно", - добавил Мельник.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает, что раунды переговоров с российской стороной возобновятся, однако вопрос, в каком формате, остается открытым.