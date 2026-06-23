Украина готова к прямым переговорам с рф, но терпение не безгранично - постпред в ООН
Киев • УНН
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о готовности к прямым переговорам с Россией для справедливого мира. Он предупредил, что Киев может пересмотреть предложение, если Совет Безопасности ООН продолжит выжидательную тактику.
Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник заявил, что Украина готова к прямым переговорам с россией для обеспечения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, однако терпение Киева не безгранично. Об этом Мельник заявил на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности Украины, передает УНН.
Детали
"За последние пятнадцать месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, протянутая рука Украины так и осталась висеть в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с россией для обеспечения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. Но наше терпение не безгранично", - сказал Мельник.
Он заявил, что если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной тактики, то он не исключает, что Украина может пересмотреть и изменить свое предложение.
"Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом. Итак, обращаясь к российскому представителю, могу дать вам один совет. Вы никогда не сможете удержать оккупированные земли. Никогда. Как можно скорее убирайтесь из Украины, пока не поздно", - добавил Мельник.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает, что раунды переговоров с российской стороной возобновятся, однако вопрос, в каком формате, остается открытым.