Украина получит разминирующую технику от Швейцарии

Пиротехнические подразделения ГСЧС получат от Швейцарии новую разминирующую технику. Сейчас уже возвращено в эксплуатацию 35 тыс. кв. м украинских земель, а до 2033 года планируется обследовать абсолютное большинство потенциально заминированных территорий. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Детали

"Правительственная команда активно работала в Швейцарии и в Финляндии. Более 60 стран и международных организаций присоединились к конференции по вопросам противоминной деятельности, состоявшейся в Лозанне. По ее итогам получили около 70 млн долларов дополнительной объявленной помощи - это взносы Канады, Норвегии, Люксембурга, Латвии. Также скоро в Украину поступит новая разминирующая техника от Швейцарии для пиротехнических подразделений ГСЧС. Первая специализированная машина GCS-200 была передана во время конференции", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина договорилась с Великобританией и Швейцарией запустить пилотный проект по приоритизации гуманитарного разминирования, который будет реализован на базе Харьковской области.

"Мы уже вернули в эксплуатацию 35 тыс. кв. м наших земель. Стремимся в разы ускорить темпы работ. Наша амбициозная цель - до 2033 года обследовать абсолютное большинство потенциально заминированных территорий", - добавил Шмыгаль.

Напомним

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что на обследование и разминирование территорий необходимо 34 млрд долларов. Правительство работает над удешевлением процесса и внедрением инновационных подходов к финансированию, в частности выпуском тематических облигаций.