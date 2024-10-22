Україна отримає розмінувальну техніку від Швейцарії
Київ • УНН
Піротехнічні підрозділи ДСНС отримають нову розмінувальну техніку від Швейцарії. До 2033 року Україна планує обстежити більшість потенційно замінованих територій, вже повернуто в експлуатацію 35 тис. кв. м земель.
Піротехнічні підрозділи ДСНС отримають від Швейцарії нову розмінувальну техніку. Наразі вже повернуто в експлуатацію 35 тис. кв. м українських земель, а до 2033 року планується обстежити абсолютну більшість потенційно замінованих територій. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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"Урядова команда активно працювала в Швейцарії та у Фінляндії. Понад 60 країн та міжнародних організацій долучилися до конференції з питань протимінної діяльності, що відбулася у Лозанні. За її підсумками отримали близько 70 млн доларів додаткової оголошеної допомоги - це внески Канади, Норвегії, Люксембургу, Латвії. Також скоро до України надійде нова розмінувальна техніка від Швейцарії для піротехнічних підрозділів ДСНС. Перша спеціалізована машина GCS-200 була передана під час конференції", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що Україна домовилася із Великою Британією та Швейцарією запустити пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування, який буде реалізований на базі Харківської області.
"Ми вже повернули в експлуатацію 35 тис. кв. м наших земель. Прагнемо в рази пришвидшити темпи робіт. Наша амбітна мета - до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованих територій", - додав Шмигаль.
Нагадаємо
Міністр економіки України Юлія Свириденко заявляла, що на обстеження та розмінування територій необхідно 34 млрд доларів. Уряд працює над здешевленням процесу та впровадженням інноваційних підходів до фінансування, зокрема випуском тематичних облігацій.