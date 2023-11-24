Украина получит помощь от правительств Японии и Великобритании - Марченко

Украина в следующем году получит помощь со стороны правительства Японии и со стороны правительства Великобритании. Об этом сказал во время брифинга министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

Детали

Министр финансов заявил, что Украина ведет активные переговоры с рядом организаций и с правительствами стран о предоставлении помощи. Известно, что помощь и поддержка будет поступать со стороны правительства Японии и со стороны правительства Великобритании.

"Также ведем переговоры с правительством Южной Кореи, правительством Канады и с правительствами других стран G7 для того, чтобы сформировать необходимый пул, потому что это фактически на сегодня одна из ключевых задач - предоставить возможность получить стабильную экономику, стабильную ситуацию в сфере финансов, стабильную макроэкономическую среду. И это создает также необходимую основу для того, чтобы наши Вооруженные силы могли выполнять свою работу", - отметил Марченко.

Напомним

Бюджет на 2024 год, который выделили для министерства обороны Украины условно разделен на три части по подходу стран НАТО.