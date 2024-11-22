Украина получит 4,8 млрд долл. от Всемирного банка: на что пойдут средства

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит привлечь 4,8 млрд долл. от Всемирного банка. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства в пятницу в Telegram, передает УНН.

Детали

«Украина получит 4,8 млрд долларов от Всемирного банка. Приняли сегодня решение, которое позволит привлечь эти средства в рамках проекта PEACE. Это помощь, которую финансируют Соединенные Штаты и партнеры по развитию», - написал Шмыгаль.

Он отметил, что эта поддержка будет направлена на ключевые социальные и гуманитарные программы.

«С начала полномасштабного вторжения правительство уже привлекло более 100 млрд долларов внешнего финансирования», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Украина и Международный банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании.